Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 09:15 (Di venerdì 17 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 8.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA PISANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA PRENESTINA E L’A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO MENTRE IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE Roma SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA INFINE A FORMIA SI RALLENTA SULLA VIA DOMIZIANA IN DIREZIONE SCAURI DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ED ... Leggi su romadailynews

