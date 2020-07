Usa, lo startupper ucciso e fatto a pezzi a Manhattan: arrestato il suo ex assistente (Di venerdì 17 luglio 2020) In carcere un ragazzo di 21 anni che aveva lavorato con lo startupper. Il movente del delitto sarebbe economico: l’arrestato avrebbe sottratto a a Saleh una grossa somma ed era stato scoperto Leggi su corriere

NEW YORK - Fahim Saleh, 33 anni, era il fondatore della startup Gokada, un'app di taxi-motociclette che sta riscuotendo grande successo negli Usa. Il suo corpo è stato trovato nel suo appartamento di ...Si è tenuto il 14 luglio, organizzato dall’ICE di New York, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Armando Varricchio, l’evento digitale di lancio della nuova Guida pratica per le ...