‘Temptation Island 7’, Valeria Liberati confessa: “Mi commuove ripensare a Ciavy Maliokapis ma adesso abbiamo smesso di soffrire entrambi”. E su Alessandro Basciano… (Di venerdì 17 luglio 2020) “Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo e di aver ritrovato la libertà di fare qualsiasi cosa“. Così inizia l’intervista di Valeria Liberati a Uomini e Donne Magazine, dopo aver deciso di interrompere la storia col fidanzato Ciavy Maliokapis. Come abbiamo visto ieri sera, nel falò di confronto andato in onda nella terza puntata di Temptation Island 7, la ragazza non si è per nulla pentita del bacio scambiato con il single Andrea Basciano, perché grazie a lui è riuscita a ritrovare il suo vero valore e a capire di non volere più al suo fianco Ciavy: Prima mi sentivo giudicata e avevo timore a espormi per la paura di non essere capita da lui, così mi frenava dal dire quello che ... Leggi su isaechia

