Storia di un venerdì 17 in tangenziale: perde il carico di letame, lo svincolo viene chiuso e lui sanzionato (Di venerdì 17 luglio 2020) E' venerdì 17 luglio 2020. Un giorno che è ritenuto particolarmente sfortunato in Italia. E oggi pomeriggio, attorno alle 15, lungo la tangenziale nord di Torino, in direzione sud, all'altezza dello ... Leggi su torinotoday

albertoangela : Questa sera, nell’appuntamento di seconda serata del venerdì di #PassaggioANordOvest su @RaiUno, parleremo dell’ass… - iltritapieghe : RT @b_baolo: Il combinato disposto tra scemi incompetenti e cattivi incompetenti è questo governo. Nel momento più difficile della nostra s… - thewaterflea : RT @b_baolo: Il combinato disposto tra scemi incompetenti e cattivi incompetenti è questo governo. Nel momento più difficile della nostra s… - b_baolo : Il combinato disposto tra scemi incompetenti e cattivi incompetenti è questo governo. Nel momento più difficile del… - NicoI9I5 : RT @GQitalia: #Venerdì17, storia e leggenda di un giorno che si crede sfortunato #17luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Storia venerdì Andrea Camilleri: Riccardino, l'ultimo Montalbano. Leggi l'estratto Corriere della Sera