Stephen King promuove su Twitter un semisconosciuto show inglese: "La serie più divertente dell'estate" (Di venerdì 17 luglio 2020) Stephen King torna a promuovere su Twitter uno show inglese del 2009 che ha allietato la sua estate di spettatore televisivo. Stephen King torna a fornire i suoi preziosi consigli su Twitter promuovendo una semisconosciuta serie tv inglese che sembra averlo molto divertito in questa estate così poco spensierata. Il Re del Brivido avrebbe scoperto un nuovo show degno di nota da segnalare ai fedeli follower, si tratta della serie inglese Paradox, disponibile su Hulu e Amazon Prime Video. Ecco cosa scrive Stephen King "Lo show che ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Stephen King promuove su Twitter un semisconosciuto show inglese: 'La serie più divertente dell'estate'… - lucalfier : @LorenzoCast89 Mi parlano bene di 'Red Mirror' di Pieranni, pubblicato in maggio. Tratta di Cina, ça va sans dire.… - gplexousted : 'Vado in ferie' Una nuova fantasy fiction, presto su tutte le piattaforme di streaming. 'The Witcher je fa un rasp… - roberto26320208 : RT @buffy_29: 'Il tempo si prende tutto, che tu lo voglia o no. Il tempo si prende tutto, il tempo lo porta via, e alla fine c'è solo oscur… - buffy_29 : 'Il tempo si prende tutto, che tu lo voglia o no. Il tempo si prende tutto, il tempo lo porta via, e alla fine c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Stephen King Stephen King in 5 titoli - I consigli di Nocturno Nocturno Stephen King promuove su Twitter un semisconosciuto show inglese: "La serie più divertente dell'estate"

Stephen King torna a promuovere su Twitter uno show inglese del 2009 che ha allietato la sua estate di spettatore televisivo. Stephen King torna a fornire i suoi preziosi consigli su Twitter promuoven ...

Mr. Harrigan’s Phone di Stephen King: arriva l'adattamento per Netflix

Netflix produrrà un adattamento del racconto Mr. Harrigan’s Phone di Stephen King. Ryan Murphy (American Horror Story, Glee) e Blumhouse, la casa di produzione specializzata in horror, sono già al la ...

Stephen King torna a promuovere su Twitter uno show inglese del 2009 che ha allietato la sua estate di spettatore televisivo. Stephen King torna a fornire i suoi preziosi consigli su Twitter promuoven ...Netflix produrrà un adattamento del racconto Mr. Harrigan’s Phone di Stephen King. Ryan Murphy (American Horror Story, Glee) e Blumhouse, la casa di produzione specializzata in horror, sono già al la ...