Stefania Orlando e Andrea Roncato, più che una notizia è una bomba. E lei avverte: “Sua moglie…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Stefania Orlando e Andrea Roncato, sembrerebbe davvero probabile la partecipazione di entrambi al prossimo Grande Fratello Vip. Vent’anni fa giungeva a termine il loro matrimonio, nonostante ciò Stefania e Andrea risultano ancora un argomento “caldo” per chi si occupa di gossip. Ancor di più adesso che le voci di una loro possibile partecipazione al GF Vip sembrano farsi più intense. Stefania Orlando è stata intervistata e, sulle pagine di Chi si è lasciata sfuggire qualche frasetta scomoda, per così dire sul suo ex marito e sui loro rapporti. “Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l’inverno scorso, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti e trovare un punto ... Leggi su caffeinamagazine

blogtivvu : Stefania Orlando e Andrea Roncato potrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e rinsaldare la loro amiciz… - zazoomblog : Stefania Orlando ho attraversato un periodo buio a causa di un’intervista - blogtivvu : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato nel cast? La moglie non vuole! - marcellosanfili : @stefyorlando #Buondi e #BuonWeekEnd #Estate.Con la Divina e Dea Stefania Orlando. Complimenti Ringrazio il buon Di… - DomenicoMazzil5 : RT @_DAGOSPIA_: L’ELEGANZA E' UNA FACOLTA' A NUMERO CHIUSO, STEFANIA ORLANDO DIFENDE ADRIANA VOLPE DA MAGALLI -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando Stefania Orlando e Andrea Roncato, più che una notizia è una bomba. E lei avverte: "Sua moglie..." Caffeina Magazine Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato nel cast? La moglie è gelosa

Come vi avevamo scritto alcuni giorni fa in largo anticipo, Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando sarebbero stati contattati per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip in par ...

Gaia, Camilla, Giulia e Sofia: allo Scientifico la lode... è donna. Tutti i voti

Sono tutte ragazze le più brave del liceo di via IV Novembre: ecco cosa faranno dopo l’exploit alla maturità VIAREGGIO. Lode alle ragazze. Le quattro delle classi tradizionali del liceo scientifico Ba ...

Come vi avevamo scritto alcuni giorni fa in largo anticipo, Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando sarebbero stati contattati per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip in par ...Sono tutte ragazze le più brave del liceo di via IV Novembre: ecco cosa faranno dopo l’exploit alla maturità VIAREGGIO. Lode alle ragazze. Le quattro delle classi tradizionali del liceo scientifico Ba ...