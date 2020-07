Sardegna, ondata di cavallette: chiesto lo stato di calamità (Di venerdì 17 luglio 2020) ondata di cavallette in Sardegna. Gli esperti la considerano la più grande invasione a livello mondiale degli ultimi 70 anni. I danni sono stati enormi. La Regione ha chiesto lo stato di calamità naturale. Tsunami di cavallette in Sardegna. Come mai nella recente storia del posto. Tanto che la Regione, considerando le difficoltà e i … L'articolo Sardegna, ondata di cavallette: chiesto lo stato di calamità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Polisemooo : @repubblica Chi volete che venga in Sardegna o in altre parti se continuate a ricordare ogni giorno che è in arriv… - Italian61759465 : @PaulLamanski @mariandres2014 Ti sbagli gli americani in Sardegna nn sono sbarcati, ma sono andati a Londra e poi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna ondata VIDEO | Coronavirus, Sip Sardegna: "Siamo pronti a una seconda ondata, ma abbiamo molta paura" - DIRE.it Dire "Troppo fumo dalle navi": a Porto Torres approderanno a rotazione

Non ci saranno stravolgimenti di alcun tipo nel porto commerciale di Porto Torres dopo la richiesta del sindaco Sean Wheeler di riorganizzare gli approdi. Le emissioni di fumo che deriverebbero dalle ...

Incendi, è allerta in Sardegna: sabato 18 luglio bollino arancione

L’ondata di caldo che accompagna la regione non dà segni di cedimento e continua l’allerta incendi nell’Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incen ...

Non ci saranno stravolgimenti di alcun tipo nel porto commerciale di Porto Torres dopo la richiesta del sindaco Sean Wheeler di riorganizzare gli approdi. Le emissioni di fumo che deriverebbero dalle ...L’ondata di caldo che accompagna la regione non dà segni di cedimento e continua l’allerta incendi nell’Isola. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incen ...