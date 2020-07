L’offensiva dei «frugali» tiene in scacco l’Europa (Di venerdì 17 luglio 2020) Elogio della lentezza di fronte al grande salto verso un’Europa federale, che fa il primo passo creando un debito comune. Sul tavolo dei 27, ieri al primo giorno del Consiglio europeo che dura (almeno) ancora oggi, un pacchetto di 1800 miliardi di euro, 750 del piano di rilancio battezzato Next Generation Eu, e i 1074 del bilancio pluriannuale Ue 2021-27. Lo scontro è sulla quantità dei soldi, sul controllo della loro destinazione, sulla ripartizione tra stati, sul rispetto delle regole, … Continua L'articolo L’offensiva dei «frugali» tiene in scacco l’Europa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

all_the_joys : @taeavecookies @jimixjackie l'ironia può essere la battuta dei power rangers non dire per ogni cosa 'merda qui merd… - lil_TaeGi : no raga qua mi parte l'embolo non ho parole solo tanto disgusto gusti di merda tua sorella siete dei pezzi di m… - isadoralarosa : RT @Gio2020Gio: @Poccio_1 @BiwiMobu @carlucci_cc @OharaPina @marcellone8 @kitta1979 @MarceVann @DinoGiarrusso @carlakak @73Orlando73 @Mov5S… - Gio2020Gio : @Poccio_1 @BiwiMobu @carlucci_cc @OharaPina @marcellone8 @kitta1979 @MarceVann @DinoGiarrusso @carlakak… - giufra555 : @P_Rava Non dimentichiamo che il Manifesto si è reso 'responsabile' di una chiamata pubblica in favore dell'Esecuti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’offensiva dei Cybercrime, l’offensiva per diffondere Ursnif (Gozi) in Italia evolve Difesa e Sicurezza