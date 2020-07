Leopoldo Mastelloni si confessa su Rai Uno: “Sono sonnambulo e ho una pensione infima” (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante il programma “C’è tempo per…”, in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì, l’attore Leopoldo Mastelloni ha confessato alcuni aspetti della sua vita, parlando anche del lockdown e di come la sua pensione sia tutt’altro che “generosa”. L’artista, che ha calcato i palchi teatrali ed è stato spesso protagonista anche in televisione, ha rivelato di non aver vissuto molto bene le settimane di quarantena e di aver sviluppato il sonnambulismo. “Sono diventato sonnambulo – ha detto il 75enne napoletano – La notte non mi accorgo di nulla, ma la mattina quando mi sveglio trovo tutto quello che ho sul tavolino a terra, sul tavolo ho trovato tutto distrutto. Sono ... Leggi su nonsolo.tv

