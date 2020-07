Le reazioni agli arresti di favignana (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Pd di Trapani esprime sgomento e preoccupazione per le notizie che arrivano da favignana, dove una indagine vede coinvolto anche il segretario del locale circolo, Vincenzo Bevilacqua, il quale ha tempestivamente comunicato, tramite il suo legale, la propria sospensione dal partito. Auspicando che Bevilacqua possa chiarire al più presto la propria posizione davanti alla... L'articolo Le reazioni agli arresti di favignana puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Ultime Notizie dalla rete : reazioni agli Le reazioni agli arresti di favignana tvio Dior, grande attesa (con polemiche) per la sfilata cruise a Lecce

Il 22 luglio in piazza Duomo la passerella. Ma l’allestimento con le luminare è al centro di critiche perché, per i social, deturpa la bellezza della cattedrale ...

Ostuni: Un arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubbico Ufficiale

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubbico Ufficialeè stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Ostuni. Nel pomeriggio di martedì 14 luglio , gli uomini del Commissariat ...

