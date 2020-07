Jack Black e l’esilarante spot (in costume) per il coronavirus: bastano un mantello e una mascherina diventare un supereroe – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) bastano un costume da bagno, una mascherina, e un mantello per diventare un supereroe. Parola di Jack Black. Nell’esilarante spot postato sui suoi canali social, l’attore invita a utilizzare il dispositivo di protezione. Come? Con la sua consueta ironia. Praticamente semi-nudo, con addosso solo una mascherina per gli occhi, Black dice: “È il momento di essere un eroe: un eroe con una maschera”. “Ma non questa, quest’altra”, continua sostituendola con la mascherina chirurgica per coprire naso e bocca. L'articolo Jack Black e l’esilarante spot (in costume) per il ... Leggi su ilfattoquotidiano

La pandemia da coronavirus in America continua a mietere vittime, il numero dei contagi è in costante aumento ed è necessario premunirsi in ogni modo, per questo motivo alcune stelle di Hollywood hann ...

«È il momento di essere un eroe: un eroe con una maschera». A dirlo è l’attore Jack Black nel breve video caricato sui suoi profili Instagram e Twitter in cui si mostra in veste da supereroe. Costume ...

«È il momento di essere un eroe: un eroe con una maschera». A dirlo è l'attore Jack Black nel breve video caricato sui suoi profili Instagram e Twitter in cui si mostra in veste da supereroe. Costume ...