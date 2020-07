Francesco Totti, arriva la fiction dedicata al Capitano: chi lo interpreterà (Di venerdì 17 luglio 2020) La notizia agita i sogni degli appassionati di sport e del personaggio in questione: la carriera di Francesco Totti diventerà una serie tv. La conferma del progetto è arrivata mesi fa, ma le riprese sono state posticipate a causa dell’emergenza Coronavirus. In queste ore sono filtrate indiscrezioni che danno per certo il cast della serie: a interpretare il Capitano sarebbe un figlio d’arte. In arrivo la serie tv su Francesco Totti Non è il primo progetto che prende piede dalla carriera sul campo di Francesco Totti, bandiera della Roma e tra i più grandi dello sport italiano. La serie, prodotta da Wildside e Sky, si basa infatti sul libro Un Capitano, scritto dallo stesso ... Leggi su thesocialpost

