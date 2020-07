E’ morta la regina del music-hall parigino Zizi Jeanmaire (Di venerdì 17 luglio 2020) La regina del music-hall parigino Zizi Jeanmaire è morta a 96 anni nella sua casa sulle rive del Lago di Ginevra in Svizzera. Ballerina, attrice e showgirl francese, divenne nota anche in Italia negli anni Sessanta, quando venne ingaggiata in Rai al fianco di Walter Chiari.Con il coreografo Roland Petit, morto nel 2011 e con cui era sposata, formava una "coppia di potere" nella vita culturale della Parigi anni Sessanta. È stato infatti il suo ruolo nella moderna interpretazione di Carmen di Petit nel 1949, che la vedeva con un taglio di capelli corto, ad avere lanciato il suo tratto distintivo, che l'ha poi resa celebre. Una produzione che con questo nuovo look fece scandalo quando andò in scena a Parigi, Londra e New York.Memorabile la performance ... Leggi su ilfogliettone

