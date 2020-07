DIRETTA STREAMING – Pescara – Frosinone – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di venerdì 17 luglio 2020) Pescara – Frosinone sarà la gara che darà il via alla 35esima giornata di Serie B 2019/20, sfida che avrà inizio alle 18.45 venerdì 17 luglio. Stato di forma Non è stata un’annata eccellente per il Pescara che occupa attualmente la 14esima posizione, ben lontano dalla zona playoff: gli ottimi propositi della dirigenza non sono stati confermati dai risultati sul campo, e adesso i delfini devono solo terminare il campionato in maniera tranquilla. Il Frosinone ha quasi messo in ghiaccio la qualificazione per i playoff, ma ora servirà fare punti per conquistare la migliore posizione possibile, per un accoppiamento agevole negli spareggi. Ciociari attualmente a al 6° posto con 52 punti in graduatoria. Pescara – ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA STREAMING L'Espresso Live dal Circo Massimo: segui la serata in diretta streaming L'Espresso Genoa-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa di Davide Nicola e il Lecce di Fabio Liverani si giocano gran parte della loro stagione nella 34ª giornata di Serie A, che mette di fronte le due formazioni in lotta per la permanenza nel mas ...

Alaves-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona ormai fuori dai giochi nella corsa alla Liga (vinta matematicamente dal Real Madrid) e certo del secondo posto, Alaves già salvo: è una partita senza grossi obiettivi quella che si giocherà ...

