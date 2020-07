Di Biagio: «Vien da sorridere vedendo i rigori che danno in giro» – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato del rigore non concesso agli estensi contro l’Inter. Le parole in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Spal-Inter, Luigi Di Biagio ha parlato così del rigore non concesso agli estensi per l’intervento di Handanovic su Strefezza. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. RIGORE – «L’abbiamo rivisto tante volte. Penso che sia rigore netto e non capisco perché non abbia dato subito rigore. vedendo i rigori che danno ultimamente mi fa sorridere che non l’abbiano dato a noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Letica 6: protagonista di una grande parata su Sanchez, che lo costringe ad un miracolo con la coscia. Incolpevole sui gol nerazzurri. Reca 5: al pari del resto ...

"Rigore? Lo avete visto tutti, se non è rigore questo smettiamo col calcio. Non è un episodio al limite, è netto e basta". Gigi Di Biagio non ha dubbi e ai microfoni di DAZN, dopo la gara persa per 4- ...

Letica 6: protagonista di una grande parata su Sanchez, che lo costringe ad un miracolo con la coscia. Incolpevole sui gol nerazzurri. Reca 5: al pari del resto ...