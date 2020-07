Decreto rilancio è legge: dall’ecobus al 110% al bonus auto e allo sconto Imu (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Senato ha dato il via libera al Decreto rilancio. Con 159 voti favorevoli, 121 contrari – in primis l’opposizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – e nessun astenuto, il dl diventa ufficialmente legge. Approvate, quindi, le misure per 55 miliardi di euro proposte dal Governo per rilanciare l’economia italiana dopo la pandemia da Coronavirus. Decreto rilancio è legge: ecobonus e bonus auto La prima novità riguarda l’ecobonus al 110%, esteso anche alle seconde case e agli immobili del terzo settore. Sono escluse le case di lusso, le ville e i castelli. La detrazione interessa tutti gli interventi di efficientamento energetico e di ... Leggi su notizieora

L’aula del Senato ha approvato con 159 voti a favore e 121 contrari il decreto Rilancio, su cui il governo ha posto la fiducia. Il testo è quindi convertito in legge. L’assemblea di Palazzo Madama ha ...

Il governo, dopo aver concluso l’iter del decreto Rilancio, si appresta a lavorare sulla riforma del fisco, una rivoluzione che dovrebbe portare diverse novità soprattutto su tasse e lotta all’evasion ...

