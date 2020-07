"Chi l'ha imbrattata è un cogl***e". Sgarbi, la vernice rossa sulla statua di Roberto Benigni non basta: la richiesta estrema (Di venerdì 17 luglio 2020) La statua di Roberto Benigni in Toscana è stata imbrattata con della vernice rossa. Episodio che ha scatenato Vittorio Sgarbi, che neanche a farlo apposta qualche tempo fa aveva lanciato una provocazione per rispondere a chi abbatteva e danneggiava statue di personaggi storici: il noto critico d'arte aveva chiesto di rimuovere la statua di Benigni per aver palpeggiato Raffaella Carrà in un'occasione. Adesso Sgarbi rincara la dose dopo aver appreso la notizia: “Chi l'ha imbrattata con la vernice è un cogl***e, andava semplicemente abbattuta”. La statua di Benigni, situata ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Minacce di chi imbratta nostre sedi con stella a 5 punte non ci spaventano. A odio rispondiamo col lavoro, ma al go… - Stefano91053632 : RT @maxwolf63: Statua di Benigni imbrattata. Sgarbi: “Chi l’ha fatto è un coglione, andava abbattuta” - DevaInside0 : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. - leone150872 : RT @maxwolf63: Statua di Benigni imbrattata. Sgarbi: “Chi l’ha fatto è un coglione, andava abbattuta” - CTodde : RT @VittorioSgarbi: #benigni Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta. -