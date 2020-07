Virginia Raggi sblocca lo Stadio della Roma (per farsi rieleggere) (Di giovedì 16 luglio 2020) L'accelerazione è di quelle importanti: dopo mesi di melina, rinvii, mezze parole, ieri il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato che la delibera sul progetto Stadio della Roma «a breve arriverà in Giunta». Non ha specificato la data ma ha chiarito che sarà a giorni, «compatibilmente con gli atti che sono in lavorazione nei vari uffici. Poi - ha aggiunto il Sindaco - passerà in Assemblea, immagino, dopo l'estate». Le elezioni comunali si avvicinano e lo Stadio della Roma diventa una succulenta carta elettorale da giocarsi: insomma, dal «cancelliamo il progetto» espresso dalla Raggi nella campagna elettorale 2016 siamo passati al ... Leggi su iltempo

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : I nostri cantieri per ampliare la rete ciclabile di Roma proseguono senza sosta. Quello che vedete in foto è il can… - virginiaraggi : Per trascorrere le vacanze, gli italiani scelgono @Roma. Lo attesta il sondaggio di GetYourGuide, piattaforma di pr… - mludodc : RT @Andrea__Monti: Benetton, la bomba di Dagospia sul M5s romano: 'Cambio di destinazione d'uso in tempi record per il palazzo svenduto' ht… - bruttomonello : RT @Libero_official: #Benetton, la bomba di #Dagospia sul #M5s romano: 'Cambio di destinazione d'uso in tempi record per il palazzo svendut… -