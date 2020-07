Utilitalia, Michaela Castelli è la nuova presidente (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Michaela Castelli è la nuova presidente di Utilitalia, la Federazione delle imprese dei servizi di acqua, ambiente ed energia, eletta con ampia maggioranza dall'Assemblea generale svoltasi in forma privata. Succede a Giovanni Valotti, che ha guidato Utilitalia dal 2015 fino allo scorso maggio. Nata a Roma nel 1970, Castelli è presidente di Acea dal 21 giugno 2018. “Nel contesto delle grandi sfide che il Paese sta affrontando – ha affermato – le utilities possono giocare un ruolo di primo piano per la ripartenza economica, mettendo in campo investimenti in settori fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Nel solco del Green Deal europeo, sosterremo la transizione verso servizi e ... Leggi su liberoquotidiano

