USA, richieste sussidi disoccupazione in calo (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Ancora in calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana all’11 luglio, i “claims” sono risultati pari a 1.300.000 unità, con un calo di 10.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 1.310.000 (1.314.000 unità la prima lettura). Il dato è al di sopra delle attese che erano per un livello di 1,250 milioni. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 1.375.000 unità in contrazione di 60.000 rispetto al dato rivisto della settimana precedente (1.437.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le ... Leggi su quifinanza

