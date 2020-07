Sampdoria, la prima doppietta in A di Bonazzoli: “Devo molto a Quagliarella. Sull’esultanza…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Federico Bonazzoli si gode il momento. L'attaccante della Sampdoria si sta rivelando essere molto in forma in questa fase del campionato e, soprattutto in zona gol, sta riuscendo ad aiutare la squadra di Ranieri a tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. In gol contro l'Udinese e poi con una doppietta nel match contro il Cagliari, la sua prima in Serie A.Intervistato dai media ufficiali della Doria, il giovane bomber ha raccontato qualche suo segreto e aneddoto relativamente ai gol e al magic moment.Bonazzoli: "Devo molto a Quagliarella. E l'esultanza..."caption id="attachment 992533" align="alignnone" width="464" Bonazzoli (getty images)/caption"Pensavo che una serata più bella di quella di Udine non poteva capitarmi e ... Leggi su itasportpress

Sampdoria-Cagliari, le pagelle: Bonazzoli si supera con due reti di pregevole fattura, Gabbiadini si conferma una certezza sotto porta Audero 6 – Qualche uscita discutibile per il portiere blucerchiat ...

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la Sampdoria che senza particolari problemi supera per 3-0 il Cagliari di Walter Zenga e fa un grosso balzo avanti in ottica salvezza. A decidere la sfida ...

Sampdoria-Cagliari, le pagelle: Bonazzoli si supera con due reti di pregevole fattura, Gabbiadini si conferma una certezza sotto porta Audero 6 – Qualche uscita discutibile per il portiere blucerchiat ...Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la Sampdoria che senza particolari problemi supera per 3-0 il Cagliari di Walter Zenga e fa un grosso balzo avanti in ottica salvezza. A decidere la sfida ...