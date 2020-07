Riparte la caccia dei pm a Salvini. Un fermo nell'inchiesta sui fondi della Lega (Di giovedì 16 luglio 2020) Ricomincia la caccia giudiziaria a Matteo Salvini e alla Lega. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato Luca Sostegni, 49 anni, liquidatore di una società, per i reati di peculato, estorsione Legati alla vendita di un capannone industriale nel Comune di Cormano, tra l'immobiliare Andromeda e la fondazione Lombardia Film Commission. Con lui indagati tre commercialisti vicini al Carroccio. Sostegni è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Milano, e anticipata dall'Espresso e Repubblica, che ha anche fatto una rogatoria in Svizzera, alla ricerca dei 49 milioni di fondi della Lega. L'arresto, ha fatto ... Leggi su iltempo

