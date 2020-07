P&G, nel prossimo decennio tutte le attività a emissioni zero (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La natura è il miglior alleato per salvare il pianeta dalla catastrofe climatica. Per questo, Procter & Gamble adotta le “Natural Climate Solutions”, le “Soluzioni naturali per il clima” per realizzare i suoi obiettivi di sostenibilità. Consapevole di quanto sia urgente agire a livello mondiale per contrastare il cambiamento climatico, P&G ha infatti deciso di rafforzare il proprio impegno ponendosi un obiettivo ancora più ambizioso: oltre a ridurre del 50% le sue emissioni di gas serra e ad acquistare il 100% di energia elettrica rinnovabile entro il 2030, si impegnerà per rendere le sue attività a zero emissioni nel prossimo decennio. Ciò vuol dire, secondo le stime attuali, bilanciare ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : P&G nel P. Giulio Albanese: “nel Sahel meno armi e più dialogo” Nigrizia.it Pesca irregolare, la Guardia Costiera sorprende peschereccio con reti fuori legge e sequestra 40 chili di vongole

PESARO – Durante lo svolgimento dei controlli d’istituto sulle attività professionali e ricreative che si svolgono nelle acque del Compartimento Marittimo di Pesaro, la Motovedetta della Guardia ...

Pallanuoto, Aicardi in ospedale: positivo al Covid-19

Matteo Aicardi, centroboa della pallanuoto azzurra e giocatore della Pro Recco, è stato ricoverato all'ospedale di Albenga perché positivo al Covid-19. Il 34enne aveva lasciato una decina di giorni fa ...

