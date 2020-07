Palermo, Salvini contro Orlando: 'Pensa solo ai migranti e dimentica i cittadini'. Il tweet divide il web (Di giovedì 16 luglio 2020) A poche ore dalla tragedia di Palermo , colpita da un'impressionante bomba d'acqua che ha causato due dispersi, alcuni feriti e danni incalcolabili alla città, attacca il sindaco Leoluca Orlando . ' A ... Leggi su leggo

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - AlessiaMorani : La schifosa propaganda razzista di #Salvini non si ferma neppure davanti ai morti. Ho pena per lui. Tutta la nostra… - LegaSalvini : ?? #Salvini: A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un t… - manuvod : RT @La_manina__: Leggi l'ultima porcata che ha scritto e pensi 'ok, adesso non dovrebbe votarlo più nessuno' e invece continuano a difender… - europapalia : RT @secolotrentino: #Palermo, #Salvini prende le difese sui social dei palermitani, #Pif sbotta: «Fa schifo e basta» #16luglio #salviniscia… -