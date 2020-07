Nubifragio a Palermo, la Procura valuta un’inchiesta (Di giovedì 16 luglio 2020) Nubifragio a Palermo, ora la Procura ragiona sull’apertura di un’inchiesta dopo gli enormi disagi ieri in città. Ecco a cosa si punta a chiarire il Procuratore Francesco Lo Voi. Nubifragio a Palermo, ora la Procura della città siciliana valuta l’apertura di un’inchiesta dopo la criticità delle ultime ore. Lo riferisce l’ANSA. L’intento è accertare eventuali … L'articolo Nubifragio a Palermo, la Procura valuta un’inchiesta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - Sicilianodoc7 : RT @poliziadistato: #15luglio a #Palermo in soccorso dei cittadini durante #nubifragio In questi scatti il nostro #essercisempre https://… - CarlottaMiller_ : RT @poliziadistato: #15luglio a #Palermo in soccorso dei cittadini durante #nubifragio In questi scatti il nostro #essercisempre https://… -