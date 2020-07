New York, ucciso l’imprenditore Fahim Saleh: decapitato e smembrato con una sega elettrica (Di giovedì 16 luglio 2020) New York, ucciso l’imprenditore Fahim Saleh. Il trentatreenne bengalese Fahim Saleh, imprenditore milionario fondatore della startup Gokada, è stato ucciso lunedì nel suo lussuoso appartamento di New York. Secondo la polizia a compiere il brutale delitto è stato “un professionista”. L’uomo è stato ucciso, decapitato e il suo corpo fatto a pezzi con una sega elettrica. Il fondatore di una nota start-up è stato ucciso e il suo corpo fatto a pezzi a New York. Si tratta di Fahim Saleh, imprenditore milionario bengalese di 33 anni fondatore di una nota start-up per ... Leggi su limemagazine.eu

Alitalia : Benvenuto al primo B777-200 AZ, riconfigurato in versione full cargo in risposta all'incremento della domanda di tr… - Internazionale : Un’inchiesta del New York Times e del Marshall Project dimostra che le autorità statunitensi hanno continuato per m… - repubblica : Orrore a New York, trovato smembrato il corpo di un imprenditore tech milionario [di MASSIMO BASILE] [aggiornamento… - darpuc72 : RT @gianmicalessin: La lettera di dimissioni dal New York Times con cui la giornalista Bari Weiss denuncia la dittatura del politicamente… - MinaA8I96793095 : RT @gianmicalessin: La lettera di dimissioni dal New York Times con cui la giornalista Bari Weiss denuncia la dittatura del politicamente… -