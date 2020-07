Nanni: togliere il pedaggio sul tratto urbano A24 (Di giovedì 16 luglio 2020) Nanni: togliere il pedaggio sul tratto urbano A24 – “Credo che non ci sia occasione migliore di quella offerta dal nuovo accordo su Autostrade per togliere una volta per tutte il vergognoso pedaggio sulla A24”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio, già Presidente della Commissione LL.PP. del Comune di Roma. “Da anni insieme ad associazioni, comitati e cittadini ci battiamo per far togliere quello che è un iniquo balzello, basato su un accordo che non abbiamo mai avuto modo di poter visionare, e che anche per queste ragioni ci lascia perplessi”. “Ricordo che da Presidente della commissione LL. PP. capitolina convocai diverse sedute per fare chiarezza su ... Leggi su romadailynews

LavoroLazio_com : Autostrade, Nanni (VI Municipio): 'Ora togliere pedaggio su tratto urbano A24' 'Credo che non ci sia occasione mig… -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni togliere Nanni: togliere il pedaggio sul tratto urbano A24 RomaDailyNews Roma: Nanni (VI Mun), togliere il pedaggio su tratto urbano A24

Non perdere mai una notizia!

Vacanze a Riccione con Isabella Ferrari, Giallini e Salemme padri in crisi: 10 film da vedere sulle piattaforme digitali

Benché dedicato da Enrico Vanzina al fratello Carlo, alla memoria del Cinepanettone che fu e dei tipi da spiaggia che ne furono protagonisti, Sotto il sole di Riccione non parla solo il linguaggio del ...

Non perdere mai una notizia!Benché dedicato da Enrico Vanzina al fratello Carlo, alla memoria del Cinepanettone che fu e dei tipi da spiaggia che ne furono protagonisti, Sotto il sole di Riccione non parla solo il linguaggio del ...