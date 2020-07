MotoGP, Marquez: “Fisicamente sto bene e non vedo l’ora di tornare in pista” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ieri è stata una giornata importante: siamo tornati finalmente sulle moto ma soprattutto dal punto di vista fisico, per me, è andata bene. Ora riesco a girare come voglio“. Marc Marquez si mostra ottimista in vista del Gran Premio di Spagna, prima tappa del Motomondiale dopo il lockdown. “Dal punto di vista tecnico le ultime ore in Qatar ci hanno permesso di fare un grossissimo passo in avanti, ieri provavo le stesse sensazioni del 2019 – ha aggiunto Marquez in conferenza stampa -. Ora dobbiamo tornare a fare tutte le prove e non vedo l’ora di tornare in pista“. E sul ritorno post Covid: “È bellissimo tornare a una vita normale e tornare a lottare in pista. Ma la cosa più importante ... Leggi su sportface

