“Miracolo” di Conte, l’intesa con i Benetton resuscita Toscani: “Italiani vigliacchi e cattivi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Forse non farà risparmiare soldi allo Stato, probabilmente non farà scendere le tariffe e tantomeno metterà davvero alle porte i Benetton, ma un miracolo Giuseppe Conte lo ha sicuramente fatto. Ha resuscitato dall’oblìo mediatico nel quale era precipitato, il presunto grande fotografo italiano Oliviero Toscani, che pur di difendere i suoi datori di lavoro si era lasciato scappare un “cosa vuoi che importi agli italiani di un ponte crollato…”. Per poi essere licenziato dagli stessi Benetton, ai quali aveva regalato l’ennesimo momento di impopolarità. Oggi Toscani, all’indomani dell’accordo-farsa tra governo e Benetton su Autostrade e Aspi, prova a rimettersi al centro della scena con una ... Leggi su secoloditalia

