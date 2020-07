L’allieva 3 nell’autunno di Rai 1: tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il grande successo delle precedenti stagioni, tornano le avventure di Alice Allevi, il personaggio nato dalla penna di Alessia Gazzola nella terza stagione de L’Allieva. In questi ultimi mesi la Rai ha dovuto, a causa della pandemia, correre ai ripari con la messa in onda di molte repliche. Il pubblico di rai 1 ha rivisto anche l’Allieva, regalando alle repliche della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ottimi ascolti. Ma i fans adesso vogliono vedere L’allieva 3: c’è davvero grande attesa per quello che potrebbe essere l’ultimo capitolo della saga. L’attrice infatti, in alcune delle sue ultime interviste, ha fatto capire in modo esplicito che questa sarà la sua ultima stagione nei panni di Alice. Ma scopriamo qualcosa in più su questa ... Leggi su ultimenotizieflash

