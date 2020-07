Iran, misterioso incendio nel Golfo Persico (Di giovedì 16 luglio 2020) In Iran, un incendio ha coinvolto sette navi nel Golfo Persico. I pompieri sono ancora sul luogo nel tentativo di spegnere le fiamme. La tensione nel governo Iraniano è altissima. Da inizio luglio infatti, sono iniziati una serie di misteriosi incendi in zone nevralgiche del paese. Non si fermano le esplosioni inspiegabili in Iran. Dopo … L'articolo Iran, misterioso incendio nel Golfo Persico proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

BabeleOggi : Sette navi in ??fiamme nel porto dell'Iran meridionale in un altro disastro 'misterioso' - marcell32459385 : RT @ChiodiDonatella: #GUERRA AL #NUCLEARE IRANIANO: ANCORA UNO 'STRANO INCIDENTE' Un incendio misterioso. Ieri. in un impianto petrolchimi… - PMurroccu : RT @ChiodiDonatella: #GUERRA AL #NUCLEARE IRANIANO: ANCORA UNO 'STRANO INCIDENTE' Un incendio misterioso. Ieri. in un impianto petrolchimi… - fieraitaliana_ : RT @ChiodiDonatella: #GUERRA AL #NUCLEARE IRANIANO: ANCORA UNO 'STRANO INCIDENTE' Un incendio misterioso. Ieri. in un impianto petrolchimi… - RenatoGianmarco : RT @ChiodiDonatella: #GUERRA AL #NUCLEARE IRANIANO: ANCORA UNO 'STRANO INCIDENTE' Un incendio misterioso. Ieri. in un impianto petrolchimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran misterioso Iran, nuovo incendio misterioso: distrutte sette barche a Bushehr la Repubblica Iran, navi in fiamme nel Golfo Persico: nuovo sospetto di sabotaggio

Nuovo misterioso incidente in Iran, dopo i sospetti sabotaggi stranieri dei giorni scorsi. Almeno sette navi hanno preso fuoco nei cantieri navali di Delvar Kachti nel porto sud-occidentale di Buhsher ...

Francia, Germania Ovest, Iran, Italia, Regno Unito, Spagna

La trama di ...e poi, non ne rimase nessuno (1974). Un misterioso individuo invita dieci persone in un'isolata dimora nel deserto iraniano, priva di collegamenti con il resto del mondo. Quando arrivan ...

Nuovo misterioso incidente in Iran, dopo i sospetti sabotaggi stranieri dei giorni scorsi. Almeno sette navi hanno preso fuoco nei cantieri navali di Delvar Kachti nel porto sud-occidentale di Buhsher ...La trama di ...e poi, non ne rimase nessuno (1974). Un misterioso individuo invita dieci persone in un'isolata dimora nel deserto iraniano, priva di collegamenti con il resto del mondo. Quando arrivan ...