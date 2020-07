Inzaghi: “Non toccate questo gruppo, sono stati 4 anni importanti” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, al termine del pareggio di ieri sera contro l’Udinese ha difeso i suoi calciatori in conferenza stampa spostando l’attenzione in vista della gara contro la Juve. Queste le sue parole ai canali ufficiali: “Eravamo venuti ad Udine per vincere la partita, siamo partiti bene mancando di lucidità nella ripresa. Non eravamo tranquilli, anche a causa degli ultimi risultati. Ai fini della classifica il punto sposta poco, vogliamo prenderci quanto manca per la qualificazione in Champions. Questa squadra prima del lockdown aveva fatto qualcosa di importante, purtroppo abbiamo pagato i tanti infortuni. questo non è un alibi, ma è una cosa che paghiamo nei secondi tempi. Ho un gruppo che non deve essere toccato, se non per critiche costruttive. Abbiamo fatto un ... Leggi su alfredopedulla

