Gianna Nannini: sua figlia e la compagna che ha sposato (Di giovedì 16 luglio 2020) Gianna Nannini vive a Londra con la sua famiglia composta dalla figlia Penelope e la compagna di una vita Carla, che ha sposato con una cerimonia blindatissima. Gianna Nannini ha una figlia di quasi dieci anni, Penelope, che vive con le sue due mamme a Londra. Gianni Nannini infatti si è trasferita nella capitale inglese con la sua compagna Carla, che ha sposato a Londra e con cui vive da quasi quarant'anni. Gianna Nannini, successi e musica Gianna Nannini è considerata la voce più rock del panorama femminile italiano, non per niente il suo primo successo del 1979 si chiama America ed è contenuto nell'album ... Leggi su movieplayer

Gianna Nannini vive a Londra con la sua famiglia composta dalla figlia Penelope e la compagna di una vita Carla, che ha sposato con una cerimonia blindatissima.