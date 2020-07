Corte costituzionale, per la prima volta nella storia una sentenza firmata da tre donne (Di giovedì 16 luglio 2020) La sentenza depositata oggi dalla Corte costituzionale sul Jobs act è firmata da 3 donne: la presidente Marta Cartabia, la giudice relatrice Silvana Sciarra e la cancelliera Filomena Perrone. E’ la prima volta che questo avviene in un atto della Consulta.Con la sentenza di oggi, i giudici costituzionali hanno ‘bocciato’ la norma contenuta nel cosiddetto Jobs act che ancorava alla sola anzianità di servizio l’indennità di licenziamento illegittimo per vizi formali. Visualizza questo post su InstagramLa sentenza 150/2020, depositata oggi, è la prima nella storia della Corte costituzionale ... Leggi su huffingtonpost

Corte costituzionale, per la prima volta nella storia una sentenza firmata da tre donne

