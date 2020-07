Convocati Spal Inter: quattro assenti per Di Biagio (Di giovedì 16 luglio 2020) Convocati Spal Inter: le scelte dell’allenatore Luigi Di Biagio per la sfida di Serie A contro i nerazzurri di Antonio Conte La Spal ha diramato la lista dei Convocati per la partita di questa sera contro l’Inter, valevole per la 33a giornata di Serie A. assenti Valoti, Zukanovic, Berisha, Fares. Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam.Difensori: Bonifazi, Cionek, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari.Centrocampisti: Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori.Attaccanti: Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

