Conte al rush finale con l’Ue. “Stiamo affinando le armi. Spero in un incontro proficuo a Bruxelles”. Questa sera il premier vedrà Macron (Di giovedì 16 luglio 2020) “Stiamo affinando le armi, vorrei dire affilando le armi ma mi sembra una metafora impropria. Siamo al rush finale, Spero in un incontro proficuo a Bruxelles”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando alla presentazione del documento di analisi e proposta per il rilancio del Paese elaborato dalla task force “Donne per un Nuovo Rinascimento”. “È un momento importante per la Ue. Siamo in una fase cruciale – ha detto ancora il premier – perché Questa pandemia è una sfida epocale che ha costretto la nostra comunità a confrontarsi con dei sacrifici che non erano stati assolutamente preventivati. ... Leggi su lanotiziagiornale

