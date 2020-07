Call of Duty: The Red Door leak sul Microsoft Store. È il capitolo del 2020? (Di giovedì 16 luglio 2020) The Red Door è trapelato attraverso Microsoft Store, il che aumenterebbe le possibilità di un reveal imminente del nuovo Call of Duty.Spieghiamo meglio: sullo Store di Microsoft, è elencato uno shooter di Activision del peso di circa 81 GB, come gli altri giochi dell'IP.Una pagina simile era apparsa sul PlayStation Store diverse settimane fa ed era stata collegata a un'imminente reveal.Leggi altro... Leggi su eurogamer

