Barcellona, Stoichkov e quel retroscena con Maradona: “È difficile, fa ancora male” (Di giovedì 16 luglio 2020) Hristo Stoichkov e l'amicizia con Maradona. Il Pallone d'Oro del 1994, stella del calcio bulgaro e del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al presente e al passato proprio del club blaugrana. Durante la trasmissione "Ovación 90", in onda sulle frequenze della radio Nihuil de Mendoza, l'ex calciatore ha raccontato del momento in cui ha visto per la prima volta Lionel Messi, numero 10 per eccellenza del calcio catalano e argentino."Ho dovuto incontrare Messi a 12 anni ed è sempre stato lo stesso, umile e semplice, non cambierà mai. Ha realizzato tutto nel calcio. Messi mantiene la felicità di giocare e continua a sorprendere per quello che fa. È già un mito".La stella del calcio bulgaro, inserito anche nella lista FIFA 100 da Pelè ... Leggi su mediagol

