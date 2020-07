Autostrade, nel Cdm scintille tra Guerini e Conte per via di Rocco Casalino: “Non si può andare avanti in questo modo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Autostrade: nel Cdm scontro tra Guerini e Conte per via di Rocco Casalino Non solo Conte-Di Maio: nel Cdm in cui si è discusso del dossier Autostrade è andato in scena uno scontro anche tra lo stesso premier e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, esponente del Pd, per via di Rocco Casalino, portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, infatti, ma anche da altri media, nel corso del Cdm notturno, uno dei più difficili del governo giallorosso, sono andati in scena più scontri, che hanno visto protagonisti sia il premier Conte che alcuni esponenti dell’esecutivo, sia del Pd che del M5S. Se ... Leggi su tpi

M5S_Europa : Su #Autostrade la #Lega taccia. Nel 2006 ha intascato 150.000 € dai #Benetton per finanziare la campagna elettorale… - riotta : Quando manca strategia economica al governo e si cincischia nel giorno giorno da cabotaggio minore, i poteri forti… - marcodimaio : Bene accordo su #autostrade. Va nella direzione che avevamo auspicato: no alla revoca, CDP nel cda e poi quotazione… - dippolitowilma : RT @TeresaBellanova: Con la soluzione della vicenda #Autostrade, è tempo per una riflessione rigorosa sull'esperienza delle privatizzazioni… - Michele_Anzaldi : Salvini dovrebbe avere il buongusto di non parlare di Rai, visto come hanno ridotto l'informazione (ancora oggi è p… -