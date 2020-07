Ascolti TV | Mercoledì 15 luglio 2020. SuperQuark riparte dall’11.5%, Come Sorelle cala al 12.5% (Di giovedì 16 luglio 2020) Piero Angela Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.281.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Come Sorelle ha raccolto davanti al video 2.278.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 800.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.204.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.707.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 Firewall – Accesso Negato totalizza un a.m. di 739.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Un Povero ricco ha registrato 767.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su TV8 Dear John ha segnato il 2% con 408.000 spettatori mentre sul Nove Sahara ha catturato l’attenzione di 448.000 spettatori (2.3%). Su Rai Movie Mine Vaganti ha catturato l’attenzione di ... Leggi su davidemaggio

