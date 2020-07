Armando Incarnato, la figlia segregata in casa dalla mamma, lui sbotta e pubblica chat private (FOTO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Armando Incarnato ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha mostrato una richiesta d’aiuto da parte di sua figlia Michelle. In questi giorni, padre e figlia si sono concessi una vacanza insieme, durante la quale il giovane si è cimentato nel ruolo di genitore a tempo pieno. Da quel momento in poi, il loro legame si è stretto sempre di più al punto che la ragazzina sta cominciando a sentire parecchio la mancanza di Armando. Per tale ragione, questa notte ha scritto al padre per farsi venire a prendere. La reazione del protagonista di Uomini e Donne è stata immediata e inaspettata. Le chat private tra Armando e sua figlia Nel corso della notte appena trascorsa, la ... Leggi su kontrokultura

