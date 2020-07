Parco del Pollino. Controlli sui pascoli 12 mila euro di sanzioni per bovini privi di identificazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nell’ambito di Controlli di Polizia Veterinaria per verificare la corretta detenzione degli animali da reddito e l’attuazione delle disposizioni in merito allo spostamento degli stessi, i militari della Stazione Carabinieri Parco di Cerchiara in collaborazione con le Stazioni di Morano Calabro, Terranova del Pollino e San Donato Ninea hanno effettuato un capillare controllo di centinaia di animali bovini al pascolo in “transumanza” nei comuni di Plataci e Alessandria del Carretto, animali di proprietà di diverse aziende zootecniche. In particolare i Controlli, unitamente al servizio veterinario dell’Asp di Cosenza distretto di Rossano,sono stati effettuati nelle località Sparviero, Lagoforano e Piano dell’Acero. Sette i proprietari di ... Leggi su laprimapagina

virginiaraggi : Oggi voglio parlarvi dell’operazione sicurezza che il nostro Servizio Giardini ha avviato all’interno di Villa Ada,… - virginiaraggi : Sono stata al Parco Bergamini, nel Municipio IV. La pista all’interno del parco è a disposizione delle associazioni… - Roma : E’ stato istituito il Monumento Naturale del “Lago ex SNIA-Viscosa, un territorio che ha la funzione di corridoio e… - mina_parco : RT @LidaSezOlbia: Il ripristino di parte della vecchia area del rifugio procede sotto un sole a 40 gradi. Ci vuole ancora tanto ma piano pi… - travelwecan : RT @GuideMarcoPolo: Vieste è un gioiello pugliese nel Parco Nazionale del Gargano, sulla punta dello sperone d'Italia. Il promontorio più e… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco del Operazione di controllo dei pascoli nel Parco del Pollino, sanzioni e sequestri Corriere della Calabria Ambiente, nuovo rapporto tra Parco della Maremma e Azienda regionale agricola di Alberese

Marras: “Parco e gestore agricolo non possono essere separati”. Grosseto: “Il cuore della Maremma è il Parco regionale della Maremma, all’interno, un terzo del territorio è pubblico ed è gestito oggi ...

Pippo Pattavina con Amori di Sicilia a Modica: nuovo sold out

Modica - Si chiama Amori di Sicilia e non poteva essere altrimenti il nuovo appuntamento con la rassegna “InTeatroAPERTO” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, anche questo già sold out dopo po ...

Marras: “Parco e gestore agricolo non possono essere separati”. Grosseto: “Il cuore della Maremma è il Parco regionale della Maremma, all’interno, un terzo del territorio è pubblico ed è gestito oggi ...Modica - Si chiama Amori di Sicilia e non poteva essere altrimenti il nuovo appuntamento con la rassegna “InTeatroAPERTO” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, anche questo già sold out dopo po ...