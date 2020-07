Out of Chaos «è più un rito che un pezzo musicale» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Lugano Percussion Ensemble eseguirà questa sera una composizione scritta per l'occasione da Zeno Gabaglio Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Out of Chaos «è più un rito che un pezzo musicale» #outofchaos #luganopercussionensemble #zenogabaglio -

Ultime Notizie dalla rete : Out Chaos Out of Chaos «è più un rito che un pezzo musicale» Ticinonline Out of Chaos «è più un rito che un pezzo musicale»

In apertura di concerto è previsto "Out of chaos", composto espressamente per l'ensemble da Zeno Gabaglio. Ne abbiamo parlato con l'autore, raggiungendolo telefonicamente in Puglia. Di che tipo di ...

In apertura di concerto è previsto "Out of chaos", composto espressamente per l'ensemble da Zeno Gabaglio. Ne abbiamo parlato con l'autore, raggiungendolo telefonicamente in Puglia. Di che tipo di ...