Olimpiadi, Bach: 'Impegno per Tokyo 2021' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Bach: “Impegno per i Giochi di #Tokyo nel 2021. E non a porte chiuse” - sportface2016 : #Tokyo2020 Le parole del presidente del CIO #Bach sulla situazione in vista dei Giochi rinviati al 2021 - sportface2016 : #Cio, #Bach: 'Le Olimpiadi giovanili di Dakar 2022 sono state posticipate al 2026' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Bach Bach: “Impegno per Olimpiadi sicure a Tokyo nel 2021. E non a porte chiuse” La Gazzetta dello Sport Cio, Bach: “Le Olimpiadi giovanili di Dakar 2022 sono state posticipate al 2026”

“In accordo col presidente del Senegal abbiamo deciso di posporre le Olimpiadi giovanili di Dakar dal 2022 al 2026. L’accordo è stato raggiunto oggi e sarà ratificato venerdì”. Lo ha annunciato il ...

Bach: “Impegno per Olimpiadi sicure a Tokyo nel 2021. E non a porte chiuse”

E con i tifosi. Per Thomas Bach, presidente del Cio, è più di un augurio: è l’impegno su cui il Comitato Olimpico Internazionale sta lavorando in vista dell’Olimpiade del prossimo anno, su cui la ...

“In accordo col presidente del Senegal abbiamo deciso di posporre le Olimpiadi giovanili di Dakar dal 2022 al 2026. L’accordo è stato raggiunto oggi e sarà ratificato venerdì”. Lo ha annunciato il ...E con i tifosi. Per Thomas Bach, presidente del Cio, è più di un augurio: è l’impegno su cui il Comitato Olimpico Internazionale sta lavorando in vista dell’Olimpiade del prossimo anno, su cui la ...