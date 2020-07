“Oggi in tv”, tutta la programmazione di mercoledì 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tante serie tv, tanto cinema, ma anche informazione, cultura e cronaca: tutto questo è il mercoledì sulle reti Mediaset e Rai. Oggi in tv gli appuntamenti da non perdere sono troppi, da Superquark a Chi L’Ha Visto? Andiamo a vedere quindi tutta la programmazione della prima serata di mercoledì 15 luglio, canale per canale. Il mercoledì di casa Rai Sulle 3 reti Rai solo appuntamenti fissi e amati dal pubblico, con i grandi protagonisti della tv di stato come Piero Angela e Federica Sciarelli. Ma vediamo cosa ci aspetta per questa prima serata. Le serie Rai Su Rai 2, alle 21.45, l’appuntamento è con una serie tv storica, N.C.I.S, ormai giunto alla sua sedicesima stagione, con gli episodi numero 3 e 4. Il primo dal titolo La Regola Dieci, vede Gibbs e McGee alle prese con ... Leggi su thesocialpost

