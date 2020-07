Nuovo stadio Roma, Raggi: 'A breve delibera in Giunta' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Nuovo stadio della Roma è sempre più vicina. A farlo capire con chiarezza è anche Virginia Raggi, che oggi ha detto: "Per il Nuovo impianto destinato al club giallorosso stiamo andando avanti: a ... Leggi su gazzetta

