Nuovo, severo assalto di TEMPORALI entro fine luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Avevamo scritto che luglio sarebbe stato un mese a tratti rovente, a tratti turbolento. Riassumendo tutto in una parola, estremo. Finora diciamo che ha rispettato le consegne, anche se in termini di caldo africano ci saremmo aspettati qualcosa di più. Ma in fondo meglio così, meglio che gli eccessi non siano esagerati. Guardando i modelli previsionale, come scritto ampiamente in precedenti approfondimenti, potrebbero affacciarsi novità importanti. Anzitutto l’Alta Pressione delle Azzorre, ma questo è un argomento del quale abbiamo già parlato. In questa sede la nostra attenzione è rivolta all’ultima settimana di luglio, perché carte alla mano potrebbe portarci un altro peggioramento meteo. Meteo di fine luglio all’insegna dei ... Leggi su meteogiornale

Nuovo elemento a disposizione di coach Lino Lardo: si tratta di Filip Pavicevic, centro di 207 cm classe 1999. Serbo di formazione italiana, cresciuto cestisticamente nel KK Vizura ed approdato nello ...

Nuovo elemento a disposizione di coach Lino Lardo: si tratta di Filip Pavicevic, centro di 207 cm classe 1999. Serbo di formazione italiana, cresciuto cestisticamente nel KK Vizura ed approdato nello ...