Nubifragio a Palermo, due morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due persone sono morte a Palermo a causa del maltempo. Una bomba d’acqua si è abbattuta nel capoluogo siciliano. mra/abr/red L'articolo Nubifragio a Palermo, due morti proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - Tg1Raiofficial : Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero a… - MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - palermomaniait : Nubifragio Palermo: Musumeci, dolore e rabbia per vittime innocenti *VIDEO* - - globalistIT : Nubifragio a Palermo, città in ginocchio: due morti annegati nella loro auto -