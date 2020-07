Napoli, positiva 17enne del campo rom: tamponi a tappeto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una 17enne al settimo mese di gravidanza è risultata positiva a Covid-19 nel campo rom di Scampia. Napoli, positiva 17enne del campo rom: tamponi a tappeto L’indagine epidemiologica della ASL Napoli 1 è partita per verificare se è in atto un nuovo focolaio. Spiega oggi Il Mattino che l’area dove si rischia la diffusione del … L'articolo Napoli, positiva 17enne del campo rom: tamponi a tappeto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

