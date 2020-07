Muore per coronavirus Filiberto Degani, il primo manager di Vasco Rossi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si è spento in una struttura di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, dove era ricoverato perché contagiato dal Covid-19, Filiberto Degani, il primo ad ingaggiare nella sua discoteca Vasco... Leggi su feedpress.me

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - fanpage : “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche… - ReginaCatrambon : #Migranti , aumentano gli annegamenti nel #Mediterraneo : recuperati 26 corpi in #Libia e più di 30 in #Tunisia - L… - BMusolino : RT @antoniorunci: @fdragoni @MaurizioTorchi2 ... 800 bambini morti per fame in grecia a causa delle restrizioni economiche e nussuna tv di… - domenicobas62 : RT @CesareSacchetti: Cacciari:'in autunno la situazione socioeconomica sarà drammatica con pericoli per l’ordine sociale. Una dittatura dem… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Muore per coronavirus Filiberto Degani, il primo manager di Vasco Rossi Gazzetta del Sud De Luca avverte: “Se ci sono nuovi focolai si chiude tutto”

"Tutti i territori sono sotto rigoroso controllo. Quando ci sono situazioni che consideriamo pericolose dal punto di vista dell'espansione del contagio qui si decide in 24 ore di chiudere tutto". Lo h ...

Strattonato dal cane al guinzaglio cade e muore il regista veneziano De Luigi

Il fratello: «Una grande persona». È mancato ieri a 82 anni il veneziano Filippo De Luigi, Pippo per i fratelli Lodovico, Gianni e Caterina VENEZIA. È stato attore, documentarista, regista ...

"Tutti i territori sono sotto rigoroso controllo. Quando ci sono situazioni che consideriamo pericolose dal punto di vista dell'espansione del contagio qui si decide in 24 ore di chiudere tutto". Lo h ...Il fratello: «Una grande persona». È mancato ieri a 82 anni il veneziano Filippo De Luigi, Pippo per i fratelli Lodovico, Gianni e Caterina VENEZIA. È stato attore, documentarista, regista ...